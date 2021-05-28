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Навколо спорту

Олександрія призначила нового спортивного директора

Сьогодні 16:26 215 0
У Маркова восьмирічний досвід логістичної діяльності в бізнес-авіації
Олександрія призначила нового спортивного директора
#Олександрія

Джерело - ФК Олександрія.

В Олександрії до виконання своїх обов’язків приступає новий спортивний директор клубу Олександр Марков.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На цій посаді Олександр займатиметься координацією ключових питань життєдіяльності футбольного клубу, зокрема відповідатиме за взаємодію клубу з Прем’єр Лігою та міжнародною трансферною системою, а також логістикою команд ФК Олександрія в рамках виїзних матчів та навчально-тренувальних зборів.

Олександр має восьмирічний досвід логістичної діяльності в бізнес-авіації. Є майстром спорту з карате кіокушинкай та військово-спортивного багатоборства.

Раніше, в Олександрії сформували тренерський штаб.

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