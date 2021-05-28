Шеффілд змінив головного тренера

Шеффілд знайшов собі тренера для Чемпіоншипу

Шеффілд Юнайтед офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Славіша Йокановіча.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт між 52-річним фахівцем та клубом розрахований на 3 роки.

Раніше Славіша Йокановіч очолював катарський СК Аль-Гарафа. До цього він також був головним тренером Партизана, Фулгема та Вотфорда. Сербський фахівець вже мав досвід виходу в АПЛ з "котеджерами".

За результатами сезону АПЛ 2020/2021 Шеффілд Юнайтед посів останню сходинку чемпіонату і вилетів у Чемпіоншип.