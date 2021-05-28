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Шеффілд змінив головного тренера

Сьогодні 11:11 112 0
Шеффілд знайшов собі тренера для Чемпіоншипу
Шеффілд змінив головного тренера
#Шеффілд

Джерело - football24.ua.

Шеффілд Юнайтед офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Славіша Йокановіча.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт між 52-річним фахівцем та клубом розрахований на 3 роки.

Раніше Славіша Йокановіч очолював катарський СК Аль-Гарафа. До цього він також був головним тренером Партизана, Фулгема та Вотфорда. Сербський фахівець вже мав досвід виходу в АПЛ з "котеджерами".

За результатами сезону АПЛ 2020/2021 Шеффілд Юнайтед посів останню сходинку чемпіонату і вилетів у Чемпіоншип.

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