Шеффілд змінив головного тренера

Шеффілд Юнайтед офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Славіша Йокановіча.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт між 52-річним фахівцем та клубом розрахований на 3 роки.

Раніше Славіша Йокановіч очолював катарський СК Аль-Гарафа. До цього він також був головним тренером Партизана, Фулгема та Вотфорда. Сербський фахівець вже мав досвід виходу в АПЛ з "котеджерами".

За результатами сезону АПЛ 2020/2021 Шеффілд Юнайтед посів останню сходинку чемпіонату і вилетів у Чемпіоншип.

Sheffield United is thrilled to welcome Slaviša Jokanović as the club’s new first team manager.



The former Watford and Fulham boss has inked a three-year deal, becoming the club’s first overseas manager.#SUFC 🔴