Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 28-му турі української Першої ліги харківський Металіст 1925 приймав одеський Чорноморець.
Гості святкували перемогу з рахунком 1:0. На 12-ій хвилині матчу Путря відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Господарі матч догравали у меншості - Пономар на 78-ій хвилині зустрічі отримав друге попередження.
Здобута перемога допомогла одеській команді за два тури до завершення сезону повернутися до УПЛ.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 тур, 27 травня
Металіст 1925 - Чорноморець 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 Путря (пен)
Раніше, Верес достроково вийшов до УПЛ.