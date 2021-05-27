Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ

Господарі матч догравали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі української Першої ліги харківський Металіст 1925 приймав одеський Чорноморець.

Гості святкували перемогу з рахунком 1:0. На 12-ій хвилині матчу Путря відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Господарі матч догравали у меншості - Пономар на 78-ій хвилині зустрічі отримав друге попередження.

Здобута перемога допомогла одеській команді за два тури до завершення сезону повернутися до УПЛ.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 тур, 27 травня

Металіст 1925 - Чорноморець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Путря (пен)

Раніше, Верес достроково вийшов до УПЛ.