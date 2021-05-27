Побито рекорд відвідуваності сезону в Україні

Обидві команди борються за місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

На матч Першої ліги між Металістом 1925 і Чорноморцем зібралася рекордна аудиторія для ігор чемпіонатів України нинішнього сезону.

Про це повідомляє журналіст Артур Валерко.

Повідомляється, що гру відвідали 13 174 глядачі.

13174 глядачів на матчі "Металіст 1925" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса) у #першаліга!



Від сезону 2018/19 не було такої аудиторії!

(тоді цей же клуб зібрав 22362 глядачів на матчі із СК "Дніпро-1" - 1:2) pic.twitter.com/VvdZox3RRM — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) May 27, 2021

Такий результат дозволив оновити недавній рекорд сезону у виконанні Металу. Матч команд Другої ліги проти Балкан відвідали 12 356 осіб.