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Мілан може підписати нападника Челсі

Вчора 23:55 180 0
Жіру хоче отримувати більше ігрової практики
Мілан може підписати нападника Челсі
#Жіру, #Челсі, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Мілан може цього літа підписати форварда Челсі Олів'є Жіру.

Про це повідомляє Calciomercato.

З гравцем вже узгоджений 2-річний контракт із зарплатою в 4 мільйони євро на рік.

Жіру вже шукає собі житло в Мілані. Офіційно про перехід повідомлять після фіналу Ліги чемпіонів (субота, 29 травня).

Бажання Жіру перейти в Мілан пов'язано з нестачею ігрового часу в Челсі. У нинішньому сезоні на рахунку 34-річного форварда 11 голів в 31 матчі за Челсі у всіх турнірах.

Раніше Мілан підписав голкіпера Лілля Майка Меньяна.

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