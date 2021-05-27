Мілан може підписати нападника Челсі

Жіру хоче отримувати більше ігрової практики

Мілан може цього літа підписати форварда Челсі Олів'є Жіру.

Про це повідомляє Calciomercato.

З гравцем вже узгоджений 2-річний контракт із зарплатою в 4 мільйони євро на рік.

Жіру вже шукає собі житло в Мілані. Офіційно про перехід повідомлять після фіналу Ліги чемпіонів (субота, 29 травня).

Бажання Жіру перейти в Мілан пов'язано з нестачею ігрового часу в Челсі. У нинішньому сезоні на рахунку 34-річного форварда 11 голів в 31 матчі за Челсі у всіх турнірах.

Раніше Мілан підписав голкіпера Лілля Майка Меньяна.