Ван Боммел стане головним тренером Вольфсбурга

Фахівець підпише з вовками дворічний контракт

Марк ван Боммел стане новим головним тренером Вольфсбурга.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Ндерландець підпише з Вовками контракт на два роки.

Біля керма Вольфсбурга ван Боммел змінить Олівера Гласнера, який тренував зелено-білих з 2019 року. Напередодні австрієць очолив Айнтрахт.

Вольфсбург стане другим клубом у тренерській кар'єрі ван Боммеля. У 2018-19 роках ексгравець збірної Нідерландів очолював ПСВ, але не виграв з командою жодного трофея.

У минулому сезоні Вольфсбург посів четверте місце в Бундеслізі, пробившись в Лігу чемпіонів.