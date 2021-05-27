Ван Боммел стане головним тренером Вольфсбурга

Джерело - sportarena.com.
Марк ван Боммел стане новим головним тренером Вольфсбурга.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Ндерландець підпише з Вовками контракт на два роки.
Біля керма Вольфсбурга ван Боммел змінить Олівера Гласнера, який тренував зелено-білих з 2019 року. Напередодні австрієць очолив Айнтрахт.
Вольфсбург стане другим клубом у тренерській кар'єрі ван Боммеля. У 2018-19 роках ексгравець збірної Нідерландів очолював ПСВ, але не виграв з командою жодного трофея.
У минулому сезоні Вольфсбург посів четверте місце в Бундеслізі, пробившись в Лігу чемпіонів.