Вільярреал - Манчестер Юнайтед: Огляд епічної серії пенальті у фіналі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Вільярреал виграв фінал Ліги Європи перемігши Манчестер Юнайтед у серії пенальті.
Ліга Європи
Фінал, 26 травня
Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 (пен 11:10) (1:0, 0:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 29 Морено, 1:1 - 55 Кавані
Вільярреал: Рульї - Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88) - Піно (Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Трігейрос (Мой Гомес, 77) - Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Уан-Біссака (Теллес, 120+3), Байї (Туанзебе, 116), Лінделеф, Шоу - Мактоміней (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) - Грінвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Кавані
Попередження: Капу, 54, Фойт, 84 - Байї, 82, Кавані, 113