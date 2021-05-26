Поворознюк: У Русі Сітчінави точно не буде

Колишній нападник Інгульця Ніка Сітчінава не перейде до львівського Руху.

Про це заявив президент клубу із Петрового Олександр Поворознюк.

"До сих пір спілкуюся з Нікою. У нас склалися непогані стосунки. Те що знаю на сьогоднішній день - у Русі Сітчінави точно не буде. Повторюю вам його слова. А хто там що пише, то їхня справа. Може, Козловський після мого коменаря піде на принцип, насипле йому грошей, збільшить зарплату у десять разів, і Сітчінава точно перейде в Рух. Ніколи не кажи ніколи, але на сьогоднішній день він туди не збирається переходити, - сказав Поворознюк.