Польський клуб зацікавився лідером Металурга

Сидоров може зммінити клуб

Польська Вісла проявляє інтерес до форварда запорізького Металурга Олексія Сидорова.

Про це повідомляє FootBoom.

Особливо Сидоров виявив свої бомбардирські якості в сезоні-2018/19, коли забив 15 м'ячів в 24-х іграх першості U-19. У нинішньому сезоні відзначився 6 разів в 16-ти матчах Другої ліги. Його контракт із запорізьким клубом закінчується цього літа.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Сидорова в 25.000 євро.

Раніше, Метал переміг Металург у 23 турі Другої ліги.