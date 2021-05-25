Мхітарян розчарований не викликом у збірну Вірменії

Мхітарян прокоментував заявку збірної Грузії на контрольні матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Вірменії на початку червня проведе гостьові контрольні поєдинки проти Хорватії та Швеції.

Актуально: Мхітарян продовжить контракт з Ромою на 2 роки

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос не включив в заявку команди півзахисника Роми Генріха Мхітаряна, що розчарувало 32-річного футболіста.

"На мій подив, тренерський штаб збірної Вірменії поінформував мене, що з якихось причин я не був викликаний на майбутні ігри. Наведені офіційні причини мене не переконали. Але я бажаю удачі нашим хлопцям в матчах", - розповів Мхітарян.