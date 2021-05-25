Роналду: Я досяг мети, яку поставив у Ювентусі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду виконав своє завдання в туринському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Життя і кар'єра будь-якого топ-футболіста складається зі злетів і падінь. Ми кожен раз змагаємося з фантастичними командами, у яких виняткові гравці і амбітні цілі. Тому ми завжди повинні робити все можливе, щоб бути в топі.

Зараз ми не змогли виграти Серію А, вітаємо Інтер із заслуженим титулом. Однак я повинен цінувати все, чого ми досягли в цьому сезоні в Ювентусі, як на колективному, так і на індивідуальному рівні. Суперкубок Італії, Кубок країни і звання найкращого бомбардира Серії А радує мене. На Апеннінах успіх не підкоряється занадто легко.

Я досяг мети, яку поставив перед собою в перший же день прибуття в Ювентус: виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок, а також стати найкращим гравцем і бомбардиром ліги. Я зробив це поруч з приголомшливими партнерами, топ-клубами, привніс свою футбольну культуру", - відзначив Роналду.