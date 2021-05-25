Флік підписав контракт зі збірною Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік підписав контаркт із збірною Німеччини.
Про це повідомляє
Угода розрахована на 3 роки та почне діяти після Євро-2020. Зарплата нового керманича складе 5 млн євро на рік.
Ганс-Дітер Флік з осені 2019 року працював із Баварією та привів "ротен" до треблу в сезоні 2019/20. У цьогорічній кампанії мюнхенці під його керівництвом взяли Бундеслігу, Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
✍️ Der Vertrag ist unterschrieben: Hansi #Flick wird nach der @EURO2020 neuer Bundestrainer.— Die Mannschaft (@DFB_Team) May 25, 2021
Willkommen zurück, Hansi! 🇩🇪
➡️ https://t.co/zQDB9vFeJW#DieMannschaft pic.twitter.com/oCq9AFsSS9