Флік підписав контракт зі збірною Німеччини

У збірної Німеччини з'явиться новий головний тренер.

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік підписав контаркт із збірною Німеччини.

Про це повідомляє

Угода розрахована на 3 роки та почне діяти після Євро-2020. Зарплата нового керманича складе 5 млн євро на рік.

Ганс-Дітер Флік з осені 2019 року працював із Баварією та привів "ротен" до треблу в сезоні 2019/20. У цьогорічній кампанії мюнхенці під його керівництвом взяли Бундеслігу, Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.