Модрич продовжив контракт з Реалом

Лука Модрич підписав новий контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич залишається в іспанському клубі.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

"Реал і Лука Модрич домовилися продовжити контракт гравця. Нова угода розрахована до 30 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що 35-річний хорват погодився на зниження зарплати. У нинішньому сезоні Модрич провів за Реал 49 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і віддав шість результативних передач.

Хорватський півзахисник виступає у складі "королівського клубу" з 2012 року.