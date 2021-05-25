Модрич продовжив контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Лука Модрич залишається в іспанському клубі.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
"Реал і Лука Модрич домовилися продовжити контракт гравця. Нова угода розрахована до 30 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомлялося, що 35-річний хорват погодився на зниження зарплати. У нинішньому сезоні Модрич провів за Реал 49 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і віддав шість результативних передач.
Хорватський півзахисник виступає у складі "королівського клубу" з 2012 року.
📸 @LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021