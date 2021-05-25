Футболіст юніорської збірної України та Нюрнберга Ерік Шуранов хоче виступати за Німеччину.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, в січні місяці на адресу УАФ прийшло повідомлення з ФІФА про те, що Ерік Шуранов хоче поміняти футбольне громадянство і він виступатиме за збірну Німеччини. Все. Крапка. Тут нема про що говорити. Я не знаю, про що говоррять. Є офіційний документ, документ, а якому виявив бажання сам футболіст. Я знаю, що там батько говорив, що не все однозначно, що на нього не звертали увагу. Є факт. В січні надійшло повідомлення. Можливо, вони хотіли торгуватися, можливо, ще якась певна ітсорія. Але є факт, тому зараз щось говорити немає сенсу", - сказав Циганик.