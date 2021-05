Гвардіола - тренер року в Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером року.

Про це повідомляє Асоціації менеджерів ліги (LMA).

Іспанець отримав приз сера Алекса Фергюсона. Таке рішення ухвалили коучі команд Прем'єр-ліги, Футбольної ліги та національної команди. Гвардіола вже перемагав у цій номінації у 2018 році.

У сезоні 2020/21 Манчестер Сіті під його керівництвом став чемпіоном Англії, здобув Кубок англійської ліги та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де 29 травня зустрінеться із лондонським Челсі.

