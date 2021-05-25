Тоттенгем хоче повернути Почеттіно

Джерело - sport.ua.
Тоттенгем знову може очолити аргентинський спеціаліст Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє Independent.
Керівництво лондонського клубу розглядає варіант з поверненням аргентинця.
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Почеттіно тренував Тоттенгем з 2014 по 2019 рік, виводячи клуб у фінал Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги.
Наразі Почеттіно очолює ПСЖ, з яким не зміг виграти чемпіонат Франції.
Повернувши Почеттіно, боси Тоттенгема сподіваються переконати форварда Гаррі Кейна залишитися в клубі.