Вільярреал - Манчестер Юнайтед: анонс і прогноз на фінал Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Ліга Європи 2020/21. Фінал 26 травня 2021 року, 22:00 Вільярреал - Манчестер Юнайтед Стадіон: Stadion Miejski (Гданськ)

26 травня в польському Гданську визначиться переможець Ліги Європи, у вирішальній сутичці зійдуться Вільярреал - Манчестер Юнайтед.

Вільярреал

Вільярреал добре знайомий європейській публіці, хоча команда не досягала великих успіхів в єврокубків. До цього сезону, максимумом "жовтої субмарини" був півфінал Ліги Чемпіонів 2005/2006. Сам вихід у фінал Ліги Європи, вже історичне досягнення для клубу, хоча команда зобов'язана боротися за перемогу, адже це не тільки дозволить виграти трофей, а й гарантує путівку в наступний сезон Ліги Чемпіонів. Головним козирем Вільярреала є тренер команди Унай Емері, якого вже прозвали "королем Ліги Європи", наставник вигравав турнір три рази поспіль з Севільєю, а з Арсеналом дійшов до фіналу, де програв Челсі.

Якщо згадати шлях "жовтої субмарини" до фіналу, великих проблем не було, з групи команда вийшла впевнено, потім двічі в 1/16 обіграли Зальцбург - 2:0, 2:1. Не дали шансів в 1/8 фіналу київським Динамо - 2:0, а в чвертьфіналі було обіграно Динамо Загреб - 1:0, 2:1. Головне випробування чекало команду в півфіналі, де Вільярреал вважали андердогом в битві з Арсеналом. Та іспанці здолали колишню команду свого наставника: 2:1 вдома та 0:0 на виїді.

Показати свій максимум в Ла-Лізі клубу було непросто, оскільки боротьба на два фронти забирала чимало сил. Вільярреал фінішував сьомим, що забезпечили участь у новоспеченому євротурнірі на наступний сезон - Лізі Конференцій.

Шлях до фіналу

06.05.21 Арсенал - Вільярреал 0:0

29.04.21 Вільярреал - Арсенал 2:1

15.04.21 Вільярреал - Динамо Загреб 2:1

08.04.21 Динамо Загреб - Вільярреал 0:1

18.03.21 Вільярреал - Динамо Київ 2:0

11.03.21 Динамо Київ - Вільярреал 0:2

25.02.21 Вільярреал - Зальцбург 2:1

18.02.21 Зальцбург - Вільярреал 0:2

Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не потребує особливого представлення, адже це легендарний клуб, який виграв безліч трофеїв. На тлі своєї великої історії, вихід у фінал Ліги Європи не виглядає великим досягненням. Клуб вигравав цей турнір 2017-го, хоча МЮ взагалі тут грав лічені рази, оскільки в основному брав участь в Лізі Чемпіонів, де тричі перемагав.

Цей сезон для "червоних дияволів" можна вважати успішним, в АПЛ вони фінішували другими, що можна вважати вельми солідним результатом.

Підопічні Сульшера потрапили в плей-оф Ліги Європи тільки через те, що не змогли вийти зі своєї групи Ліги чемпіонів, де пропустили вперед ПСЖ і Лейпциг, це можна вважати головною невдачею в сезоні. Звичайно, МЮ автоматично став одним з фаворитів цього турніру, почали з розгрому Реал Сосьєдаду 4:0 в гостях і 0:0 вдома, непросто було з Міланом - 1:1 вдома і 1:0 в гостях. У чвертьфіналі на класі вдалося пройти Гранаду, двічі по 2:0. Видовищними виявилися півфінальні зустрічі проти Роми, все було вирішено в першій зустрічі, коли МЮ виграв на своєму полі з рахунком 6:2, а в Римі "червоні дияволи" поступилися 2:3.

Шлях до фіналу

06.05.21 Рома - Манчестер Юнайтед 3:2

29.04.21 Манчестер Юнайтед - Рома 6:2

15.04.21 Манчестер Юнайтед - Гранада 2:0

08.04.21 Гранада - Манчестер Юнайтед 0:2

18.03.21 Мілан - Манчестер Юнайтед 0:1

11.03.21 Манчестер Юнайтед - Мілан 1:1

25.02.21 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад 0:0

18.02.21 Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед 0:4

Історія протистоянь:

У команд незвичайна статистика очних протистоянь суперники перетиналися чотири рази в історії, абсолютно всі зустрічі завершилися з ідентичним рахунком 0:0. Вперше клуби зіграли на груповому етапі Ліги Чемпіонів 2005/2006, тоді Вільярреал виграв свій квартет, а МЮ несподівано фінішував останнім. У сезоні 2008/2009 клуби знову потрапили в одну групу Ліги Чемпіонів, тоді вже МЮ став переможцем квартету, але Вільярреал теж вийшов з групи, фінішувавши на другому місці.

Орієнтовні склади:

Вільяреал: Рульі; Маріо Гаспар, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса; Парехо, Коклен, Трігерос; Морено, Алькасер, Чуквуезе

Манчестер Юнайтед: де Хеа; Уан-Біссака, Бейі, Магуайр, Шоу; ван де Беек, Фред; Решфорд, Бруну Фернандеш, Погба; Кавані

Факти:

- Це 12-й фінал Ліги Європи. У попередніх 11 було забито 34 м'ячі, тобто в середньому 3,09 гола за матч.

- Вісім разів у фіналах Ліги Європи грали клуби з Іспанії. Клуби з Англії грали у фіналах шість разів.

- Це перший матч Вільяреала в Польщі.

- Це третій фінал Ліги Європи за участю представників Англії та Іспанії. Два попередніх фінали завершилися перемогами іспанських команд. У 2010 році Атлетіко переміг Фулгем в додатковий час (2:1), а 2016-го Севілья здолала Ліверпуль (3:1).

- У фіналах Ліги Європи досі не було жодного видалення.

- Польща - лише друга країна, яка приймає фінал Ліги Європи вдруге. У 2015 році вирішальний матч турніру відбувся у Варшаві. Раніше два фінали прийняла Німеччина - у 2010 році матч грали у Гамбурзі, а 2020-го - в Кельні.

- Емері в якості тренера провів 92 матчі в Лізі Європи - на 32 більше найближчого переслідувача. Це його п'ятий фінал.

- У п'яти матчах між собою Сульшер і Емері здобули по дві перемоги при двох нічиїх і двох поразках на кожного.

Прогноз букмекерів:

Експерти вважають фаворитом у фіналі Манчестер Юнайтед, пропонуючи коефіцієнт 1,78 на успіх "червоних дияволів". На нічию можна поставити за 3,5, а на перемогу Вільярреала 4,8.

Прогноз Чемпіона:

Перемога Манчестер Юнайтед 2:0