Сітало перейшов в Інгулець

Джерело - офіційний сайт Інгульця.
Інгулець оголосив про підписання нападника Артема Сітало.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розрахований на три роки.
31-річний футболіст останні три сезони провів в Олександрії.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - офіційний сайт Інгульця.
Інгулець оголосив про підписання нападника Артема Сітало.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розрахований на три роки.
31-річний футболіст останні три сезони провів в Олександрії.