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Сітало перейшов в Інгулець

Сьогодні 17:13 227 0
Контракт розрахований на три роки
Сітало перейшов в Інгулець
#Олександрія, #Сітало

Джерело - офіційний сайт Інгульця.

Інгулець оголосив про підписання нападника Артема Сітало.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на три роки.

31-річний футболіст останні три сезони провів в Олександрії.

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