Боснійський воротар Нікола Васіль покинув Зорю.

Про це розповів сам футболіст.

"Після двох чудових років пора прощатися. Тут я відчув багато щастя і успіхів, багато прекрасних моментів і завів багато друзів. Я ніколи не забуду ці два роки і завжди буду радий їх згадувати. Але зараз час для нових викликів і нової сторінки в моїй кар'єрі.

Спасибі всім гравцям, людям з клубу і дуже дякую уболівальникам, які надали мені величезну підтримку. Я завжди викладався на всі 100% і всією душею грав за клуб. Буду продовжувати уболівати і сподіваюся, що Зоря доб'ється ще більших успіхів. Спасибі, Зоря", - написав Василь.