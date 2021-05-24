Джерело - Чемпіон.
Боснійський воротар Нікола Васіль покинув Зорю.
Про це розповів сам футболіст.
"Після двох чудових років пора прощатися. Тут я відчув багато щастя і успіхів, багато прекрасних моментів і завів багато друзів. Я ніколи не забуду ці два роки і завжди буду радий їх згадувати. Але зараз час для нових викликів і нової сторінки в моїй кар'єрі.
Спасибі всім гравцям, людям з клубу і дуже дякую уболівальникам, які надали мені величезну підтримку. Я завжди викладався на всі 100% і всією душею грав за клуб. Буду продовжувати уболівати і сподіваюся, що Зоря доб'ється ще більших успіхів. Спасибі, Зоря", - написав Василь.
Васіль приєднався до Зорі влітку 2019-го, його контракт з луганцями завершувався 30 червня.
У поточному сезоні Нікола провів у воротах Зорі 21 поєдинок, 10 з яких відстояв на нуль. У решті кіпер пропустив 16 м'ячів.
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