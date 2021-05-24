Ліверпуль - Крістал Пелес 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
38 тур, 23 травня
Ліверпуль - Крістал Пелес 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мане, 2:0 - 74 Мане
|№
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|1
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|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 38 турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
38 тур, 23 травня
Ліверпуль - Крістал Пелес 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мане, 2:0 - 74 Мане