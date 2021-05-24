Болонья - Ювентус 1:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі італійської Серії А Болонья вдома поступилася Ювентусу.
Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 23 травня
Болонья - Ювентус 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Кьєза, 0:2 - 29 Мората, 0:3 - 45 Рабьо, 0:4 - 47 Мората, 1:4 - 86 Орсоліні
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 38 турі італійської Серії А Болонья вдома поступилася Ювентусу.
Чемпіонат Італії - Серія А
38 тур, 23 травня
Болонья - Ювентус 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 6 Кьєза, 0:2 - 29 Мората, 0:3 - 45 Рабьо, 0:4 - 47 Мората, 1:4 - 86 Орсоліні