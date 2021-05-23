Тоттенгем вирвав перемогу в Лестера та здобув путівку в Лігу конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, відбулися матчі останнього туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

38 тур, 23 травня

Арсенал - Брайтон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Пепе, 2:0 - 60 Пепе

Астон Вілла - Челсі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Траоре, 2:0 - 52 Ель-Газі, 2:1 - 70 Чілвелл

Вест Гем - Саутгемптон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Форналс, 2:0 - 33 Форналс, 3:0 - 86 Райс

Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Еланга, 1:1 - 39 Семеду, 1:2 - 45+4 Мата(П)

Лестер - Тоттенгем 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Варді(П), 1:1 - 41 Кейн, 2:1 - 52 Варді(П), 2:2 - 76 автогол Шмейхель, 2:3 - 87 Бейл, 2:4 - 90+6 Бейл

Ліверпуль - Крістал Пелас 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Мане, 2:0 - 74 Мане

Лідс - Вест Бромвіч 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Родріго, 2:0 - 42 Калвін, 3:0 - 78 Бемфорд, 3:1 - 90 Робсон-Кану

Манчестер Сіті - Евертон 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Де Брейне, 2:0 - 14 Жезус, 3:0 - 53 Фоден, 4:0 - 71 Агуеро, 5:0 - 76 Агуеро

Фулгем - Ньюкасл 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 22 Віллок, 0:2 - 88 Шер(П)

Шеффілд - Бернлі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Макгодрік

Ліверпуль і Челсі в останньому турі здобули путівки до ЛЧ.

Крім цих клубів, Англію в Лізі чемпіонів в наступному сезоні представлять Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Лестер і Вест Гем зіграють в Лізі Європи, а Тоттенгем - в Лізі конференцій.

Раніше Зінченко отримав чемпіонські бутси з прапором України.