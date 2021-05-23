Айнтрахт - Фрайбург 3:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 34 турі німецької Бундесліги Айнтрахт вдома обіграв Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
34 тур, 22 травня
Айнтрахт - Фрайбург 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Сілва(П), 1:1 - 77 Чон У Йон, 2:1 - 77 Туре, 3:1 - 90+2 Ахе
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|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 34 турі німецької Бундесліги Айнтрахт вдома обіграв Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
34 тур, 22 травня
Айнтрахт - Фрайбург 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Сілва(П), 1:1 - 77 Чон У Йон, 2:1 - 77 Туре, 3:1 - 90+2 Ахе