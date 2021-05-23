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Яремчук зацікавив Ніццу

Сьогодні 10:45 446 0
Клуб Ліги 1 зацікавився Яремчуком
Яремчук зацікавив Ніццу
#Яремчук, #Гент, #Ніцца

Джерело - sport.ua.

Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук зацікавив клуб французької Ліги 1 Ніццу.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

Скаут "орлят" був помічений на одній з останніх ігор Гента, однак він категорично відмовився підтверджувати, що приїхав подивитися на Яремчука.

Втім, за даними бельгійських журналістів, скаут Ніцци дійсно приїхав, щоб оцінити українського форварда, і навіть мав нетривалу особисту бесіду з ним.

Нагадаємо, Яремчук не дограв поєдинок проти Мехелена через травму.

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