Джерело - sport.ua.
Нападник Гента і збірної України Роман Яремчук зацікавив клуб французької Ліги 1 Ніццу.
Про це повідомляє Voetbal Nieuws.
Скаут "орлят" був помічений на одній з останніх ігор Гента, однак він категорично відмовився підтверджувати, що приїхав подивитися на Яремчука.
Втім, за даними бельгійських журналістів, скаут Ніцци дійсно приїхав, щоб оцінити українського форварда, і навіть мав нетривалу особисту бесіду з ним.
Нагадаємо, Яремчук не дограв поєдинок проти Мехелена через травму.