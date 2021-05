Лапорті не подобається вплив Піке на Барселону

Склад каталонської Барселони може значно змінитися цього літа.

Про це повідомляє журналіст Гільем Балага.

"Блаугранас" готові вислухати пропозиції щодо трансферу більшості футболістів, включаючи Жерара Піке, Жорді Альби, Серджіо Бускетса, Фаті та Марк-Андре тер Штегена. Всього з клубу можуть піти до 15-17 гравців,

Синьо-гранатові хотіли б заощадити на зарплатах футболістів, але в той же час хочуть продати гравців, а не відпустити безкоштовно.

Now that financial situation of #FCB is clearer (a disastrous one basically) Laporta's decisions will be as strong as required



Practically everyone is for sale, from Pique, Alba or Busquets to Ter Stegen (Donnarumma offered) or Ansu Fati. Up to 15-17 players could go (THREAD)