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Лапорті не подобається вплив Піке на Барселону

Сьогодні 19:57 200 0
Команду можуть покинути 15-17 гравців
Лапорті не подобається вплив Піке на Барселону
#Барселона, #Лапорта, #Піке

Джерело - Чемпіон.

Склад каталонської Барселони може значно змінитися цього літа.

Про це повідомляє журналіст Гільем Балага.

"Блаугранас" готові вислухати пропозиції щодо трансферу більшості футболістів, включаючи Жерара Піке, Жорді Альби, Серджіо Бускетса, Фаті та Марк-Андре тер Штегена. Всього з клубу можуть піти до 15-17 гравців,

Синьо-гранатові хотіли б заощадити на зарплатах футболістів, але в той же час хочуть продати гравців, а не відпустити безкоштовно.

Президента Барселони Жоана Лапорта особливо не влаштовує становище Піке. Лапорті не подобається вплив захисника на команду, факт його зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном, а також його зарплата.

Замінити Піке повинен захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія.

Нагадаємо, Мессі вирішив залишитися в Барселоні.

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