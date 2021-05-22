Лапорті не подобається вплив Піке на Барселону

Команду можуть покинути 15-17 гравців

Джерело - Чемпіон.

Склад каталонської Барселони може значно змінитися цього літа.

Про це повідомляє журналіст Гільем Балага.

"Блаугранас" готові вислухати пропозиції щодо трансферу більшості футболістів, включаючи Жерара Піке, Жорді Альби, Серджіо Бускетса, Фаті та Марк-Андре тер Штегена. Всього з клубу можуть піти до 15-17 гравців,

Синьо-гранатові хотіли б заощадити на зарплатах футболістів, але в той же час хочуть продати гравців, а не відпустити безкоштовно.

Now that financial situation of #FCB is clearer (a disastrous one basically) Laporta's decisions will be as strong as required



Practically everyone is for sale, from Pique, Alba or Busquets to Ter Stegen (Donnarumma offered) or Ansu Fati. Up to 15-17 players could go (THREAD) — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 22, 2021

Президента Барселони Жоана Лапорта особливо не влаштовує становище Піке. Лапорті не подобається вплив захисника на команду, факт його зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном, а також його зарплата.

Замінити Піке повинен захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія.

Нагадаємо, Мессі вирішив залишитися в Барселоні.