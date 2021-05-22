"Матрацники" розглянуть кандидатуру Лаутаро у разі відходу Суареса

Джерело - Marca.

Алехандро Камано, агент форварда Інтера Лаутаро Мартінеса, працює над потенційним трансфером аргентинця.

Про це повідомляє Marca.

Представник Мартінеса цього тижня обговорить можливий перехід з Реалом і Атлетіко.

Пріоритетом для "вершкових" є підписання форварда Ерлінга Голанда, але через жорстку позицію дортмундської Боруссії Реал розглядає альтернативи на позицію форварда, включаючи Мартінеса.

"Матрацники" цікавляться Лаутаро на випадок відходу Луїса Суареса після закінчення сезону.

Нагадаємо, Барселона готова продати 14 футболістів.