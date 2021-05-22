Куман оцінив вплив Мессі на Барселону

Барселона має потребу у Ліонелі Мессі, який є лідером каталонської команди.

Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.

"Вірю, що Мессі залишиться в Барсі на довгі роки. Він ще раз показав всім, що унікальний гравець: 30 голів і гра, яку він дав команді. Для мене, як людини і професіонала, це краще.

Якщо його немає в команді, то потрібно тренувати інших футболістів і прагнути до ефективності, тому що нам не вистачить 30 голів. З Мессі у Барселони набагато краще майбутнє, ніж без нього", - зазначив Куман.