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Куман оцінив вплив Мессі на Барселону

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Куман оцінив вплив Мессі на Барселону
#Куман, #Мессі

Джерело - Marca.

Барселона має потребу у Ліонелі Мессі, який є лідером каталонської команди.

Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.

"Вірю, що Мессі залишиться в Барсі на довгі роки. Він ще раз показав всім, що унікальний гравець: 30 голів і гра, яку він дав команді. Для мене, як людини і професіонала, це краще.

Якщо його немає в команді, то потрібно тренувати інших футболістів і прагнути до ефективності, тому що нам не вистачить 30 голів. З Мессі у Барселони набагато краще майбутнє, ніж без нього", - зазначив Куман.

У поточному сезоні Ла-Ліги Мессі провів 35 ігор, в яких забив 30 голів і виконав дев'ять гольових передач.

У останньому турі чемпіонату Іспанії Барселона зіграє проти Ейбар. Матч відбудеться в суботу, 22 травня. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.

Раніше, Мессі достроково відправився у відпустку.

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