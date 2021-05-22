Куман оцінив вплив Мессі на Барселону

Джерело - Marca.
Барселона має потребу у Ліонелі Мессі, який є лідером каталонської команди.
Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.
"Вірю, що Мессі залишиться в Барсі на довгі роки. Він ще раз показав всім, що унікальний гравець: 30 голів і гра, яку він дав команді. Для мене, як людини і професіонала, це краще.
Якщо його немає в команді, то потрібно тренувати інших футболістів і прагнути до ефективності, тому що нам не вистачить 30 голів. З Мессі у Барселони набагато краще майбутнє, ніж без нього", - зазначив Куман.
У поточному сезоні Ла-Ліги Мессі провів 35 ігор, в яких забив 30 голів і виконав дев'ять гольових передач.
У останньому турі чемпіонату Іспанії Барселона зіграє проти Ейбар. Матч відбудеться в суботу, 22 травня. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.
Раніше, Мессі достроково відправився у відпустку.