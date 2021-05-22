 Миколаїв - ВПК-Агро 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Миколаїв - ВПК-Агро 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 12:40 186 0
Кушніренко реалізував пенальті та приніс перемогу миколаївцям
Миколаїв - ВПК-Агро 1:0. Огляд матчу
#ВПК-Агро, #Миколаїв

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27 туру Першої ліги Миколаїв здолав ВПК-Агро.

Чемпіонат України - Перша ліга
27 тур, 21 травня

Миколаїв - ВПК-Агро 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 3 Кушніренко (пен)

Раніше, Металіст 1925 розгромив Прикарпаття.

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