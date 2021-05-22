Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру Першої ліги Кремінь вдома поступився Агробізнесу.
Чемпіонат України - Перша ліга
27 тур, 21 травня
Кремінь - Агробізнес 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Черненко
Раніше, Металіст 1925 розгромив Прикарпаття.
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|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 27 туру Першої ліги Кремінь вдома поступився Агробізнесу.
Кремінь - Агробізнес 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Черненко
Раніше, Металіст 1925 розгромив Прикарпаття.