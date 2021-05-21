Джерело - Чемпіон.
Баварія оголосила про відхід півзахисника Дугласа Кости.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
30-річний бразилець виступав за мюнхенців на правах оренди, контракт гравця належить Ювентусу.
За інформацією ЗМІ, наступний сезон Дуглас також проведе в оренді у бразильському Греміо.
У нинішньому розіграші Бундесліги Коста через травми зіграв лише 11 матчів.
Нагадаємо, Челсі хоче підписати Зюле.
Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen.— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021