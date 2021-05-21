Дуглас Коста повернувся у Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Баварія оголосила про відхід півзахисника Дугласа Кости.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

30-річний бразилець виступав за мюнхенців на правах оренди, контракт гравця належить Ювентусу.

За інформацією ЗМІ, наступний сезон Дуглас також проведе в оренді у бразильському Греміо.

У нинішньому розіграші Бундесліги Коста через травми зіграв лише 11 матчів.

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