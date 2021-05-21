Аргентина зупинила усі футбольні змагання

В Аргентині різко виросла захворюваність на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

В Аргентині зупинили усі футбольні змагання до 30 травня через поширення COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

12 червня Аргентина разом із Колумбією, яку охопили протести населення проти влади, планують прийняти континентальну першість Копа Америка. Турнір триватиме до 12 липня.

Про зміни у проведенні Копа Америка поки повідомлень не було.