Аргентина зупинила усі футбольні змагання

Джерело - Чемпіон.
В Аргентині зупинили усі футбольні змагання до 30 травня через поширення COVID-19.
Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
12 червня Аргентина разом із Колумбією, яку охопили протести населення проти влади, планують прийняти континентальну першість Копа Америка. Турнір триватиме до 12 липня.
Про зміни у проведенні Копа Америка поки повідомлень не було.
La #LigaProfesional de Fútbol de la @afa adhiere a la política de resguardo de la salud pública determinada por las autoridades nacionales, y decidió suspender y reprogramar los partidos de semifinales y final de la #CopaDeLaLiga 🏆 pic.twitter.com/WWakhU09aD— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 21, 2021