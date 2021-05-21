 Аргентина зупинила усі футбольні змагання | Футбол | Champion.com.ua
Ребров близький до підписання контракту з клубом з ОАЕ
Сьогодні 10:54 1432
Говоров здобув срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 20:25 28
Гельзін отримав тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 16:34 629
Маліновський названий найціннішим гравцем місяця в Серії А
Сьогодні 14:05 585
Гранада зацікавилася голкіпером збірної України
Сьогодні 11:54 1196
Ф'юрі і Вайлдер погодили контракт на бій
Сьогодні 08:39 3098
Вашингтон Леня знищив Індіану та вийшов до плей-оф НБА
Сьогодні 08:23 490
Сьогодні стартує чемпіонат світу з хокею - розклад матчів
Сьогодні 06:14 3683
WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика
Вчора 20:29 1528
Зоря готує трансфер нападника Фенербахче
Вчора 19:46 1381
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України
Дівчина дня. Шикарні форми та чарівна посмішка дружини футболіста збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 1253
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном
Гравці збірної України запросили уболівальників на матч з Бахрейном Valeriy Ruchka
Вчора 18:40 509
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч Valeriy Ruchka
Вчора 12:41 4050
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Вчора 12:39 11668
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА
Тріумф Шахтаря. 12 років тому український клуб виграв Кубок УЄФА Valeriy Ruchka
Вчора 11:39 372
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО Valeriy Ruchka
19.05.2021 12:04 996
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами Valeriy Ruchka
19.05.2021 11:07 2175
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:43 1380
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1276
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 3244
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 18752
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 559
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1279
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися Андрій Твердохліб
18.05.2021 10:07 1607
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото Андрій Твердохліб
18.05.2021 07:51 1888
Прямі трансляції
Навколо спорту

Аргентина зупинила усі футбольні змагання

Сьогодні 19:43 226 0
В Аргентині різко виросла захворюваність на коронавірус
Аргентина зупинила усі футбольні змагання
#Аргентина

Джерело - Чемпіон.

В Аргентині зупинили усі футбольні змагання до 30 травня через поширення COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

12 червня Аргентина разом із Колумбією, яку охопили протести населення проти влади, планують прийняти континентальну першість Копа Америка. Турнір триватиме до 12 липня.

Про зміни у проведенні Копа Америка поки повідомлень не було.

Коментарі ()