Тренер Олімпіка Яя Туре може продовжити кар'єру у Росії

Джерело - sportarena.com.
Тренер донецького Олімпіка Яя Туре може продовжити роботу в Росії.
Про це заявив агент івуарійського фахівця Дмитро Селюк.
"Зараз Яя паралельно вчиться на отримання ліцензії Pro. Подивимося на новий сезон. Я хотів би, щоб він попрацював асистентом десь в РПЛ. Але, на жаль, більшість тренерів бояться, що він їх підсидить. Хоча зараз це неможливо, у нього немає ліцензії.
Туре може перейти в Росію. Якщо складеться, дай Бог перейде в РПЛ. Може бути, хтось захоче виграти якісь дивіденди. Рівень чемпіонату в Росії вище. Хоча збірна України за рангом грає краще, вона сильна, багато футболістів їдуть в Європу", - сказав Селюк.
У лютому Туре увійшов до тренерського штабу Олімпіка. Минулого року ексфутболіст Барселони, Манчестер Сіті і донецького Металурга завершив кар'єру футболіста.
Олімпік зайняв 13-е місце в Favbet Лізі за підсумками сезону 2020/21. В кінці сезону Юрія Калитвинцева на посаді головного тренера змінив Роман Санжар.