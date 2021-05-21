Тренер Олімпіка Яя Туре може продовжити кар'єру у Росії

Тренер донецького Олімпіка Яя Туре може продовжити роботу в Росії.

Про це заявив агент івуарійського фахівця Дмитро Селюк.

"Зараз Яя паралельно вчиться на отримання ліцензії Pro. Подивимося на новий сезон. Я хотів би, щоб він попрацював асистентом десь в РПЛ. Але, на жаль, більшість тренерів бояться, що він їх підсидить. Хоча зараз це неможливо, у нього немає ліцензії.

Туре може перейти в Росію. Якщо складеться, дай Бог перейде в РПЛ. Може бути, хтось захоче виграти якісь дивіденди. Рівень чемпіонату в Росії вище. Хоча збірна України за рангом грає краще, вона сильна, багато футболістів їдуть в Європу", - сказав Селюк.