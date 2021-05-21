Залишилося домовитися клубам

Нападник Парі-Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прийняв рішення перейти в мадридський Реал.

Про це повідомляє AS.

Форвард вирішив не продовжувати контракт з ПСЖ, який закінчується в 2022 році. Мбаппе твердо налаштований продовжити кар'єру в Мадриді.

При цьому французький футболіст не пов'язує бажання виступати за Бланкос з фігурою нинішнього головного тренера команди Зінедіна Зідана. Навіть якщо Зідан все-таки покине клуб після закінчення сезону, це ніяк не відіб'ється на рішенні Мбаппе одягнути футболку мадридців.

Доля трансферу залежить виключно від того, чи зможуть домовитися між собою Реал і ПСЖ.

У поточному сезоні французький нападник забив 41 гол і віддав 11 гольових передач в 46 матчах парижан.

Нагадаємо, ПСЖ переграв Монако та виграв Кубок Франції.