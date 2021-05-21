Астон Вілла - Челсі: Де дивитися матч АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 38 туру АПЛ Астон Вілла зіграє з Челсі.
Матч відбудеться у неділю, 23 травня. Початок матчу о 18:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Раніше, Челсі хоче підписати Зюле.
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|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 38 туру АПЛ Астон Вілла зіграє з Челсі.
Матч відбудеться у неділю, 23 травня. Початок матчу о 18:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Setanta Sports.
Раніше, Челсі хоче підписати Зюле.