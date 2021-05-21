Поліція провела обшуки в офісі Порту

Метою є пошук доказів спортивної корупції

Джерело - Чемпіон.

Поліція Португалії провела обшуки в офісах футбольних клубів Порту (2 місце за підсумком сезону) й Портімоненсе (14 місце).

Про це повідомляє телеканал TVI.

Метою є пошук доказів спортивної корупції.

Кілька угод щодо гравців, які пройшли через один із цих двох португальських клубів. Йдеться про Данілу Перейра, Паулінью, Галено, Феде Варела, Рафа Соареш та Евертон.

Протистояння між Порту і Портімоненсе також будуть в центрі уваги розслідування.

Окрім підозр у спортивній корупції розслідують інші злочини - податкове шахрайство, відмивання грошей.

Розслідування стосується бразильського бізнесмена і головного акціонера Портімоненсе Теодоро Фонсеки. З іншого боку поліція цікавиться справами бразильця з 83-річним президентом Порту Хорхе Нуну Пінту да Коштою. Про це йдеться у документах, розкритих через Football Leaks.

Відносини між Теодоро Фонсекою і Порту почалися у 2008 році. Він був посередником при переході бразильського форварда Халка. Окрім того, Фонсека видав Порту через власні компанії різноманітні позики за останнє десятиліття.