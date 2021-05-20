 Андерлехт Михайліченка вирвав нічию у Брюгге Соболя у чемпіонаті Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге з Соболем виграв чемпіонат Бельгії 2020/21

Вчора 23:55 378 0
Андерлехт врятувався на останній хвилині матчу
Брюгге з Соболем виграв чемпіонат Бельгії 2020/21
#Брюгге, #Андерлехт

Джерело - Чемпіон.

Андерлехт у рамках п'ятого туру плей-оф чемпіонату Бельгії вдома зіграв внічию з Брюгге.

Матч завершився з рахунком 3:3.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь відіграв повний матч, а оборонець Андерлехта Богдан Михайліченко був замінений на 85-й хвилині гри.

Клуб Брюгге достроково, за тур до фінішу, виграв чемпіонат Бельгії 2020/21. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
Плей-оф, 5 тур
20 травня

Андерлехт – Брюгге 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Ванакен, 1:1 – 45+2 Нмеча, 1:2 – 54 Ванакен, 1:3 – 57 Ланг, 2:3 - 65 Нмеча, 3:3 - 90+4 Ларсен

Нагадаємо, Гент з голом Яремчука обіграв Стандарт у чемпіонаті Бельгії.

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