Барселона хоче позбутися Роберто

Сержі Роберто може залишити Барселону

Футболіст Барселони Сержі Роберто, ймовірно, змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво "синьо-гранатових" прийняло рішення продати іспанського гравця.

Боси Барселони вважають, що Роберто вичерпав себе в складі команди, а на наступний сезон 29-річний гравець в плани не входить.

Чинний контракт іспанця з Барселоною закінчується влітку 2022 року. Керівництво клубу не планує підписувати нову угоду з футболістом.

У поточному сезоні Роберто провів 15 матчів в чемпіонат Іспанії, в яких забив один гол і виконав дві гольові передачі.