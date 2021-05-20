Родичі Мессі переконують форварда перейти у ПСЖ

Ліонель Мессі може змінити клуб

Батько та брат нападника Барселони Ліонеля Мессі наполягають на організації переходу футболіста у ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Аргентинець звик обговорювати ситуацію з контрактом з батьком, який виконує функції його агента, і з одним зі своїх братів. І вони наполягають на переході Мессі в ПСЖ.

Французький клуб дасть футболістові нижчу зарплату, ніж в попередні сезони, однак вона буде вищою за ту, що пропонує йому Барса зараз. Також ПСЖ готовий запропонувати Мессі підписаний бонус.

Лео хоче продовжити контракт з Барселоною, але він більше не вірить в команду.

У цьому сезоні 33-річний футболіст провів 35 матчів в Ла-Лізі, забив 30 голів і зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ упевнений, що зможе підписати Мессі влітку.