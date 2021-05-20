Яремчук: Я забиваю не заради рекордів

Форвард Гента Роман Яремчук відреагував на свою гру у матчі проти Стандарта у чемпіонаті Бельгії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я забиваю не заради рекордів. У всіх нас є спільна мета. Співробітники, гравці і уболівальники - всі хочуть повернути єврокубки на наш стадіон. Мій гол наблизив нас до бажаного, але ще не все вирішено.

Матч з Мехеленом обіцяє бути непростим. Перший тайм у першому матчі був важким. В Мехелені багато досвідчених гравців, і у них сильний півзахист, але це не повинно нас зупиняти.

Зараз важливо відпочити і відновити сили. Якщо ми почнемо з хорошою організації і правильного ставлення, все можливо. Ми просто повинні зробити свою роботу і досягти поставленої мети", - розповів Яремчук.