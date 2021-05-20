Французький півзахисник Максим Тейшейра покинув Олімпік.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"Максим Тейшейра покинув нашу команду. Ми не вели з ним переговори про продовження контракту. Вважаємо, що йому потрібно дати свободу, а на його позиції нам потрібен гравець іншого плану. Не знаю, куди він зібрався йти. Напевно, у нього є пропозиції", - розповів Гельзін.