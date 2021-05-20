 Ювентус виставив цінник на Ремзі | Футбол | Champion.com.ua
Романчук виграв золото чемпіонату Європи
Вчора 19:37 993
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 13:26 9836
Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками
Сьогодні 13:18 12087
Завтра стартує чемпіонат світу з хокею - розклад матчів
Сьогодні 06:05 1077
Ребров вирішив покинути Ференцварош
Вчора 22:22 1831
ФІФА не дозволила Кілману грати за збірну України
Вчора 19:28 2110
Динамо повернуло 13 гравців з оренди
Вчора 16:28 2806
Чемпіон України буде виступати у чемпіонаті Польщі
Вчора 14:25 2062
Стало відомо, хто переконав Луческу очолити Динамо
Вчора 11:54 2814 1
Маліновський потрапив до ТОП-3 гравців Європи за середнім значенням гольових передач
Вчора 11:10 1513
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5 2200 На сайт

 

Блоги
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США
Ломаченко підняв прапор свого міста. Українського боксера хочуть вигнати із США Valeriy Ruchka
Вчора 21:43 14754
Не цукрові. Збірна Україна готується до Євро навіть під дощем
Не цукрові. Збірна Україна готується до Євро навіть під дощем Valeriy Ruchka
Вчора 18:55 322
На конкурсі Міс Всесвіт учасниця вшанувала пам'ять Марадони
На конкурсі Міс Всесвіт учасниця вшанувала пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 392
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО
Головний тренер українського клубу провів сенсаційну пресконференцію. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 12:04 886
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами
Запросили в клуб? Шевченко зустрівся з відомими функціонерами Valeriy Ruchka
Вчора 11:07 1879
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram
Матвієнко дотепно потролив Зінченка в Instagram Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:43 1304
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі
Краса, стиль і сексуальність: журналістка Шахтаря предстала в звабливому образі Андрій Твердохліб
18.05.2021 23:11 1149
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів
Відео дня. Кавані забив фантастичний гол з 40 метрів Андрій Твердохліб
18.05.2021 21:01 2821
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань
Справжній важковаговик: Усик показав свою вагу під часу тренувань Андрій Твердохліб
18.05.2021 20:01 17688
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм
Шикарний торт і зворушливі побажання: у збірній України привітали тренера з ювілеєм Андрій Твердохліб
18.05.2021 19:06 505
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х
Гоп-вечірка: Усик влаштував дружині на день народження спеціалізовану вечірку в стилі 90-х Андрій Твердохліб
18.05.2021 18:49 1113
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися
У збірній України - неймовірна атмосфера - Шевченко особисто допомагає футболістам відновлюватися Андрій Твердохліб
18.05.2021 10:07 1526
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото
Найкраща ринг-герл світу продовжує радувати фанатів гарячими фото Андрій Твердохліб
18.05.2021 07:51 1766
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія Valeriy Ruchka
17.05.2021 18:43 929
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди
Портленд допоміг вболівальнику, що поставив будинок на 42 перемоги команди Valeriy Ruchka
17.05.2021 13:49 976
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ювентус повісив цінник на Ремзі

Сьогодні 15:40 258 0
Валлієць може повернутися в Англію
Ювентус повісив цінник на Ремзі
#Ювентус, #Ремзі

Джерело - isport.ua.

Футболіст Ювентуса Аарон Ремзі може покинути туринський клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Tutto Juve.

Керівництво італійського клубу готове розлучитися з 30-річним валлійцем. Туринці хотіли б залучити за Ремзі 20 мільйонів євро, однак готове знизити ціну до 12 млн євро, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Відзначається, що півзахисник зацікавив Ліверпуль, який розглядає валлійця, як потенційне посилення на наступний сезон.

У поточному сезоні чемпіонату Італії Ремзі провів 22 матчі, в яких забив два голи і виконав чотири гольових передач.

Нагадаємо, у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.

Коментарі ()