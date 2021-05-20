Валлієць може повернутися в Англію

Футболіст Ювентуса Аарон Ремзі може покинути туринський клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Tutto Juve.

Керівництво італійського клубу готове розлучитися з 30-річним валлійцем. Туринці хотіли б залучити за Ремзі 20 мільйонів євро, однак готове знизити ціну до 12 млн євро, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Відзначається, що півзахисник зацікавив Ліверпуль, який розглядає валлійця, як потенційне посилення на наступний сезон.

У поточному сезоні чемпіонату Італії Ремзі провів 22 матчі, в яких забив два голи і виконав чотири гольових передач.

Нагадаємо, у фіналі Кубку Італії туринський Ювентус обіграв Аталанту з рахунком 2:1.