 Вильярреал - Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн финал Лиги Європы | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Сьогодні 13:59 269 0
Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Юнайтед зіграє з іспанським Вільярреалом у фінальному матчі Ліги Європи 2020/21. Гра відбудеться в середу, 26 травня, на Міському стадіоні в Гданську. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію фіналу.

Історія очних зустрічей між командами нараховує 4 матчі. Усі завершилися нульовими нічиями.

Зазначимо, що Вільярреал вперше зіграє в фіналі Єврокубку, а от Черовоні дияволи зіграють у вирішальній грі вдванадцяте (включаючи Суперкубок (3). Англійці 6 разів тріумфували: 3 - Ліга чемпіонів (Кубок чемпіонів), 1 - Ліга Європи, 1 - Кубок володарів кубків, 1 - Суперкубок.

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