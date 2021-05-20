Вільярреал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн фінал Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Юнайтед зіграє з іспанським Вільярреалом у фінальному матчі Ліги Європи 2020/21. Гра відбудеться в середу, 26 травня, на Міському стадіоні в Гданську. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Наш сайт проведе для вас текстову трансляцію фіналу.

Історія очних зустрічей між командами нараховує 4 матчі. Усі завершилися нульовими нічиями.

Зазначимо, що Вільярреал вперше зіграє в фіналі Єврокубку, а от Черовоні дияволи зіграють у вирішальній грі вдванадцяте (включаючи Суперкубок (3). Англійці 6 разів тріумфували: 3 - Ліга чемпіонів (Кубок чемпіонів), 1 - Ліга Європи, 1 - Кубок володарів кубків, 1 - Суперкубок.