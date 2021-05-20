Гравця Бернлі заарештували за водіння в нетверезому стані

Барнс святкував збереження прописки в чемпіонаті Англії

Нападник Бернлі Ешлі Барнс був заарештований за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє The Sun.

31-річний футболіст випивав після перемоги Бернлі над Фулгемом в рамках 35-го туру АПЛ. Ця перемога гарантувала команді Барнса збереження прописки в АПЛ.

У зв'язку з цим Барнс з товаришами по команді відправився святкувати і, як стверджує джерело, вони вживали алкоголь близько чотирьох годин.

Після цього Барнс сів за кермо свого Mercedes V-Class вартістю 55 тисяч фунтів стерлінгів (близько 63,7 тисяч євро), проте його зупинила поліція близько 3 години ночі у вівторок, 11 травня, недалеко від будинку.

Футболіст провалив алкотест і його заарештували, що розлютило менеджера команди Шона Дойча. Пізніше Барнса звільнили під заставу, а його справу розглянуть в суді 14 червня. Крім того, йому загрожує дисциплінарне провадження клубі.