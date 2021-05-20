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Підтримаємо збірну України в Лондоні!

Сьогодні 13:26 9750 0
Команда Андрія Шевченка може зіграти в столиці Великобританії 26 червня
Підтримаємо збірну України в Лондоні!

Джерело - Чемпiон.

Ми чекали на Євро 5 довгих років і вже незабаром турнір розпочнеться. Віримо, що  збірна України зможе вийти з групи. Найбільш реалістичним результатом буде вихід з другого місця, отже в round of 16 команда Андрія Шевченка має зіграти в Лондоні 26 червня. Пропонуємо підтримати українську дружину та відчути шалені емоції від довгоочікуваного футбольного євротурніру та відвідування столиці Великої Британії.

“А як же карантин?” - обов’язково скептично запитає хтось. Відповідаємо. Великобританія прямо зараз єдина країна Західної Європи, яку українці можуть відвідати по туристичній візі. 

“Де дістати квитки на матч?” - наступне “обов’язкове” запитання. Відповідаємо. На матчі плей-оф Євро-2020 УЄФА окремо бронює квоту для фанів команд, які туди потрапили. Ця квота реалізується протягом 4-5 днів до матчу. В нашому випадку після завершення групового турніру (21 червня). Ми будемо тримати руку на пульсі і проконсультуємо, яким чином можна придбати квитки. 

“А якщо збірна не вийде з другого місця чи займе перше” - ще одне слушне питання.  Гарантувати, що національна команда точно зіграє 26 червня в Лондоні ми, звісно, не можемо. Але можемо гарантувати, що оформити британську візу після 21 червня (дати матчу Україна - Австрія), щоб полетіти в Лондон 26-го, буде неможливо. Адже оформлення британської візи займає до 4 тижнів. До речі, подаємо на 6-місячну туристичну  мультивізу, тож  можна буде відвідувати Великобританію до грудня 2021 року. 

Програма туру

25 червня - виліт в Лондон (прямий рейс), трансфер з аеропорта, поселення в готелі Novotel (4 зірки). Далі дружня вечірка в класичному пабі в самому центрі Лондона і вечірня прогулянка по центру міста. Є ідея запросити на вечірку багаторічного екс-капітана київського Динамо та екс-захисника збірної України Сергія Балтача, який з 1988 року живе у Великобританії. А також єдиного уродженця України, який ще відносно нещодавно працював лайнсменом в британському Чампіоншипі Олександра Салія.     

26 червня - відвідування Українського клубу в Лондоні. Ввечері - відвідування матчу збірної України.

27 червня - оглядова екскурсія по Лондону.

28 червня - ранковий трансфер з готелю в аеропорт, виліт в Київ (прямий рейс)

Вартість програми 590 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

-          Проживання в готелі Novotel London  (4 зірки), двомісні номери (3 ночі)

-          Авіапереліт Київ - Лондон - Київ

-          Трансфер з аеропорту в готель  25 червня та з готелю в аеропорт 28 червня.    

Важливо: передоплата за тур складає 255 євро (вартість оформлення 6-місячної мультивізи). Решта сплачується вже після отримання паспорта з британського консульства. 

Вартість туру може змінюватися. 

Довідки: +38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), Максим Розенко, [email protected]

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