 Лапорта переконав Фліка перейти у Барселону | Футбол | Champion.com.ua
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Лапорта переконав Фліка перейти у Барселону

Сьогодні 20:44 165 0
Барселона хоче змінити головного тренера
Лапорта переконав Фліка перейти у Барселону
#Флік, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Президент Барселони Жоан Лапорта хоче переманити головного тренера Баварії Ганса-Дітера Фліка в іспанський клуб.

Про це повідомляє RAC1.

Президент каталонського клубу вважає, що ключем до виходу із кризи стане співпраця з новим тренером – Гансі Фліком. 

Лапорта навіть встиг поспілкуватися з 56-річним фахівцем телефоном. Флік начебто позитивно оцінює можливість очолити Барсу, попри усну домовленість з німецькою збірною.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче перехопити Фліка у збірної Німеччини.

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