Лапорта переконав Фліка перейти у Барселону

Джерело - football24.ua.
Президент Барселони Жоан Лапорта хоче переманити головного тренера Баварії Ганса-Дітера Фліка в іспанський клуб.
Про це повідомляє RAC1.
Президент каталонського клубу вважає, що ключем до виходу із кризи стане співпраця з новим тренером – Гансі Фліком.
Лапорта навіть встиг поспілкуватися з 56-річним фахівцем телефоном. Флік начебто позитивно оцінює можливість очолити Барсу, попри усну домовленість з німецькою збірною.
Раніше повідомлялося, що Барселона хоче перехопити Фліка у збірної Німеччини.