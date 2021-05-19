Лапорта переконав Фліка перейти у Барселону

Барселона хоче змінити головного тренера

Президент Барселони Жоан Лапорта хоче переманити головного тренера Баварії Ганса-Дітера Фліка в іспанський клуб.

Про це повідомляє RAC1.

Президент каталонського клубу вважає, що ключем до виходу із кризи стане співпраця з новим тренером – Гансі Фліком.

Лапорта навіть встиг поспілкуватися з 56-річним фахівцем телефоном. Флік начебто позитивно оцінює можливість очолити Барсу, попри усну домовленість з німецькою збірною.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче перехопити Фліка у збірної Німеччини.