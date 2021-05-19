Шахтар цікавиться захисником СК Дніпро-1

Шахтар може підписати гравця Дніпро-1

Шахтар цікавиться захисником Дніпра-1 Лукасом Тейлором.

Про це повідомляє SportBuzz.

Контракт 26-річного гравця закінчується в кінці червня. За даними джерела, "гірники" хочуть посилити конкуренцію на правому фланзі оборони, запросивши Тейлора.

У нинішньому сезоні Лукас Тейлор зіграв за Дніпро-1 22 матчі в УПЛ, в яких зробив 2 гольові передачі.

Лукас Тейлор - вихованець бразильського клубу Палмейрас. У 2018 році Лукас виступав за ФК Львів, потім був в португальському Ешторіалі, а у 2020 році підписав контракт з Дніпром-1.

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