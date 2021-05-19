Луческу вакцинувався від коронавірусу

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу зробив собі щеплення від коронавірусу.

75-річний наставник вакцинувалася в Румунії, де йому і дружині зробили вакцинацію сироваткою Biontech-Pfizer

"Я думаю, кожен повинен зрозуміти, що настав час, коли ми повинні зробити цей крок. Ми не можемо повернутися в минуле, тому що ми не знаємо, коли прийде четверта хвиля, п'ята хвиля або інші форми COVID. Тому необхідно мати можливість бути один з одним, вміти розмовляти, обніматися, бути людьми, тому що під час пандемії ми не були нормальними людьми. Зрештою, це питання відповідальності.

Я не боявся побічних ефектів. Що може трапитись? На будь-яку вакцину були абсолютно нормальні реакції"- сказав Луческу.