Збірна Німеччини оголосила склад на Євро-2020

Стала відома заявка збірної Німеччини

Головний тренер футбольної збірної Німеччини Йоахім Лев оприлюднив список із 26-ти футболістів, які мають виступити на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

У складі - захисник Матс Гуммельс та форвард Томас Мюллер, яких не викликали до збірної з 2018 року, повідомляє офіційний сайт

Склад збірної Німеччини:

Воротарі - Бернд Лено (Арсенал), Мануель Ноєр (Баварія), Кевін Трапп (Айнтрахт);

Захисники - Маттіас Гінтер (Боруссія, Менхенгладбах), Робін Госенс ​​(Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Гальстенберг, Лукас Клостерманн (обидва - РБ Лейпциг), Матс Гуммельс (Боруссія, Дортмунд), Робін Кох (Лідс), Антоніо Рюдігер (Челсі), Ніклас Зюле (Баварія);

Півзахисники і нападники - Емре Джан (Боруссія, Дортмунд), Серж Гнабрі, Леон Горецька, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі - Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Кай Гаверц, Тімо Вернер (Челсі), Йонас Гофманн, Флоріан Нойхаус (обидва - Боруссія, Менхенгладбах), Тоні Кроос (Реал), Кевін Фолланд (Монако).