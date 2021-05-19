Гент хоче продовжити контракт з Безусом

Бельгійський клуб планує запропонувати українському хавбеку Роману Безусу нову угоду, яка діє до літа 2022 року.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

У січні поточного року Гент хотів позбутися від Безуса, але гравець вирішив залишитися в клубі, і з того часу став одним з лідерів команди.

При цьому відхід Безуса з Гента влітку не виключений. Продовження контракту дозволить Генту вимагати більшу суму за 30-річного гравця в разі, якщо щодо нього надійдуть пропозиції.

У нинішньому сезоні на рахунку Безуса 6 голів і 6 асистів в 35 матчах за Гент у всіх турнірах. З них 6 голів і 4 асисти були зроблені в 15 матчах в 2021 році.

У неділю, 16 травня Безус зробив дубль в матчі з Остенде.