Ройс відмовився від участі в Євро-2020

Форвард Боруссії Дортмунд і збірної Німеччини Марко Ройс пропустить Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Після складного, виснажливого, і, на щастя, вдалого сезону ми разом з Йоахімом Льовом вирішили, що мені не варто їхати на чемпіонат Європи. Це рішення було для мене дуже важким, тому що я завжди радий виступати за свою країну.

Але після напруженого року я вирішив дати своєму тілу час на відновлення. Я скористаюся перервою, щоб почати новий сезон з новими силами. Бажаю Йогі та нашій збірної всього найкращого на чемпіонаті Європи. Я буду вболівати за команду, схрестивши пальці", - заявив Ройс.